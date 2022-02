VIDEO | L-au scos de la inimă! Gestul unui fotbalist cu care și-a îngrozit fanii. Decizia clubului său

Kurt Zouma a atras atenția astăzi în mod negativ după ce publicația The Sun a postat un filmuleț cu fotbalistul lui West Ham în momentul în care își lovea pisica.

Imaginile în care animalul de companie suferă de pe urma comportamentului francezului au generat o reacție a clubului la care fundașul este legitimat.

A video obtained by The Sun allegedly shows footballer Kurt Zouma kicking and hitting his cat.

It’s absolutely disgusting and disturbing footage. I hope he is prosecuted for animal cruelty. pic.twitter.com/3K7xMeHh5j

— Emily Hewertson 🇬🇧 (@emilyhewertson) February 7, 2022