VIDEO | LeBron James începe al 20-lea sezon în baschetul profesionist: „Voi doborî cel mai dorit record din NBA”

Superstarul LeBron James se pregăteşte să înceapă al 20-lea său sezon în Liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), alături de Los Angeles Lakers.

El are posibilitatea de a depăşi recordul istoric de puncte deţinut de legendarul Kareem Abdul-Jabbar, 38.387. „Fiind aici şi ştiind că probabil voi doborî cel mai dorit record din NBA, ceva despre care oamenii spuneau că nu ar putea fi atins niciodată, este super copleşitor pentru mine şi super cool”, a declarat James în cursul unei conferinţei de presă.

LeBron James on possibly passing Kareem Abdul-Jabbar as the NBA’s all-time leading scorer this season. pic.twitter.com/aUz1vtQJVM

— Arash Markazi (@ArashMarkazi) September 26, 2022