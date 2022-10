VIDEO | Max Verstappen pleacă primul în Marele Premiu de F1 al Japoniei! Olandezul poate câștiga mâine titlul mondial

Pilotul olandez de Formula 1 Max Verstappen (Red Bull) va pleca duminică din pole position în Marele Premiu al Japoniei.

Este prima cursă de F1 în această ţară începând din 2019, iar liderul Campionatului Mondial își poate apăra titlul cucerit anul trecut dacă se impune la Suzuka și câștigă punctul bonus pentru cel mai rapid tur de circuit. Cursa începe la ora 8:00 a României.

În calificări, Verstappen a parcurs un tur de circuit în 1:29,332 și l-a devansat cu doar o sutime pe monegascul Charles Leclerc (Ferrari). Ca urmare, olandezul a reuşit al cincilea pole position din acest an şi al 18-lea din carieră.

Max prevails in the closest qualifying of the season!

Just 0.010s was the margin @Max33Verstappen had over Leclerc in P2 🤯#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/pgVgRhT47H

— Formula 1 (@F1) October 8, 2022