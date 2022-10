VIDEO | Charles Leclerc va pleca primul în MP de Formula 1 din Singapore! Prestație modestă pentru Max Verstappen

Pilotul monegasc Charles Leclerc (Ferrari) va pleca de pe prima poziţie a grilei de start în Marele Premiu de Formula 1 al statului Singapore.

El a obținut cel mai bun timp al calificărilor desfăşurate pe circuitul stradal de la Marina Bay (5,063 km). Este al 18-lea pole position din carieră şi al nouălea de la debutul acestui sezon pentru Leclerc (24 ani), ocupantul locului al doilea în clasamentul general.

Marele Premiu de Formula 1 al statului Singapore are loc duminică, de la ora 15:00, iar Leclerc va fi urmat de mexicanul Sergio Perez (Red Bull), care a avut un timp cu 22 de sutimi mai slab decât al monegascului.

Linia a doua a grilei de start va fi ocupată de septuplul campion mondial britanic Lewis Hamilton (Mercedes) şi de spaniolul Carlos Sainz Jr (Ferrari).

Olandezul Max Verstappen (Red Bull), deţinătorul titlului mondial şi liderul la zi din Marele Circ, a reuşit al optulea timp şi va porni în cursa de duminică din linia a patra, francezul Pierre Gasly (Alpha Tauri) fiind înaintea lui.

De menționat că Verstappen avea timp de pole position, dar a fost chemat la boxe chiar înaintea ultimului viraj de dinaintea liniei drepte, fapt care l-a determinat pe campionul mondial să dea drumul unei serii de înjurături.

He was on-course for an unbelievable lap 😱

Max was unable to fight for pole in Singapore, after being called into the pits to ensure he had enough fuel for a sample after qualifying#SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/lUdIsiu5HJ

— Formula 1 (@F1) October 1, 2022