VIDEO | Max Verstappen și-a păstrat titlul mondial în Formula 1! Decizie controversată luată la Suzuka

Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) a câştigat Marele Premiu de F1 al Japoniei şi a devenit campion mondial al doilea an consecutiv.

Max Verstappen a câștigat titlul la constructori după ce s-a aplicat Articolul 6.5

Cursa de la Suzuka a început la ora 8:00, dar a fost întreruptă după trei tururi, din cauza ploii, fiind reluată după mai bine de două ore de pauză, în spatele mașinii de siguranță.

Ca urmare, Marele Premiu al Japoniei s-a încheiat după 28 de tururi, aproximativ 45 de minute de cursă efectivă.

The moment Max found out he was world champ 🙌#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/nQD8oVaplD — Formula 1 (@F1) October 9, 2022

În condițiile în care nu s-au parcurs 75% din numărul de tururi programate, piloții nu ar fi trebuit să primească punctajul complet, conform regulamentului.

Ca urmare, la declarațiile date imediat după trecerea liniei de sosire, Verstappen nu știa că este campion mondial. Al doilea intervievat a fopst ocupantul locului secund, colegul lui Sergio Perez.

În timp ce mexicanul își spunea impresiile despre cursă, pe ecranul din spatele lui a apărut anunțul că Verstappn este campion mondial.

„Am câștigat titlul mondial??? Ce pot să spun? Este incredibil! Un moment special. Le sunt recunoscător tuturor celor care au contribuit la acest succes. Ce an am avut, incredibil! Primul titlu mondial a fost mai emoționant, dar al doilea este mai frumos”, a spus el.

Olandezul a fost convins că este campion mondial abia la festivitatea de premiere, când i-a fost înmânat trofeul. Explicația a fost oferită de jurnalista BBC Jennie Gow.

„Există atât de multe reguli în Formula 1. În articolul 6.5 (n.r. – introdus în acest an) scrie că se acordă punctaj întreg, chiar dacă nu s-a desfășurat întreaga etapă, în situația în care cursa a fost reluată în spatele mașinii de siguranță”, a anunțat ea pe site-ul publicației.

Ca urmare, Max Verstappen a câștigat al doilea titlu mondial din carieră, după cel de anul trecut.

Dion actualul sezon au mai rămas de disputat patru curse, cele din Statele Unite (23 octombrie), Mexic (30 octombrie), Brazilia (13 noiembrie) și Emiratele Arabe Unite (20 noiembrie), iar singura miză rămasă este titlul la constructori.