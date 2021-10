VIDEO | Meci de coșmar pentru Răzvan Lucescu în Grecia! A retrăit momentele de pe banca Rapidului din urmă cu ani buni

PAOK Salonic a remizat cu Volos, în etapa a 6-a a campiontului grec și poate pierde poziția de lider al clasamentului la finalul acestei runde.

Deși victoria părea să fie a alb-negilor după primele 45 de minute, adversarii au reușit o revenire incredibilă. PAOK a condus cu 4-1 la pauză, dar s-a văzut egalată până la final și a trebuit să se mulțumească cu un singur punct. Nu este pentru prima oară în cariera de tehnician când Răzvan Lucescu se confruntă cu o situație similară. În 2005, pe când se afla la Rapid, a avut parte în interval de cinci luni de două partide cu o astfel de desfăurare. Deși au condus cu 3-0 în meciurile cu FC Național și Oțelul, giuleștenii nu au reușit să păstreze avantajul și au fost egalați de fiecare dată.

„E o situație stranie, una complexă. Probabil, în unele aspecte, ne-am relaxat. Nu am încercat să avem mai mult posesia, am intrat în jocul lor, cu tranziție. Știam că Volos nu va renunța nicio clipă. Am discutat asta și la pauză. Problema e că Volos a presat mult, a dus mulți jucători în atac. Noi ne-am creat ocazii pe contraatac, dar nu le-am fructificat. Dacă ar fi să analizez repriza secundă și șansele de acolo, nu îmi amintesc niciuna a lui Volos.

Totuși, au reușit să înscrie. Golurile pe care le-am primit sunt incredibile. Avem jucătorii în poziție, unde ar fi trebuit să fie. Dar asta e, se întâmplă și astfel de lucruri în viață. Aș fi fost mai dezamăgit dacă prestația noastră ar fi fost alta. Așa, sunt mai degrabă șocat! Nemulțumit sunt pentru primele 20 de minute. Atunci am pierdut controlul, chiar dacă apoi am revenit”, a fost declarația antrenorului român la finalul jocului.