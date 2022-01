VIDEO | Mesaj războinic transmis de Flavius Stoican, jucătorilor de la Dinamo: „Trebuie să lase ultima picătură de energie pe teren”

Antrenorul echipei Dinamo, Flavius Stoican, a declarat, joi, înaintea primul meci din acest an, cel cu FC Argeş, că aşteaptă determinare de la jucători.

„E un nou început, trebuie să uităm tot ce s-a întâmplat până acum. Nu ne va fi uşor, dar cu atât mai mare ne va fi bucuria dacă vom reuşi. Avem încredere în aceşti băieţi, chiar dacă în momentul acesta nu suntem mulţi, dar cei care vom pleca la drum vreau să fim conştienţi că putem să scoatem echipa din situaţia în care se află. Avem probleme de efectiv. Mihaiu e accidentat după partida de la Farul şi va sta trei săptămâni, Carp are şi el probleme medicale, a plecat un jucător important pentru noi, Deian Sorescu, sunt trei jucători care puteau face parte din primul 11.

Cei care vor veni… suntem atenţi să luăm deciziile corecte şi nu este uşor, pentru că nu luăm doar de dragul de a aduce jucători la Dinamo şi să nu fim atenţi la toate calităţile lor. Cine vine la Dinamo trebuie să aibă această calitate, să lase ultima picătură de energie pe teren. Nu mă interesează doar că sunt tehnici, că au anumite calităţi de viteză, înălţime, e important ce fac în momentele grele.

Trebuie să vedem ce face când pierde mingea, dă din mâini sau vine să o recupereze. Din punctul acesta de vedere am nevoie de jucători care îşi lasă ultima picătură de energie pe teren. Iliev şi Steliano Filip nu sunt luaţi în calcul pentru jocul de mâine şi nu cred că vor face parte mai departe din lotul nostru. Energiea mea şi toată atenţia mea vreau să mi-o consum pe jucătorii în care eu cred în momentul ăsta că pot să facă treabă la Dinamo.

Am spera după meciul cu Farul că pot să-i aduc la un nivel mental în care ei să meargă mai departe cu Dinamo, dar nu se poate şi nu mai vreau să imi consum energia. Cosmin Matei este un jucător în care eu cred, pentru atitudinea pe care o are. La finalul primei reprize cu Farul, Cosmin Matei a alergat şi a făcut şi faza defensivă, a făcut un efort în plus. Era un meci amical şi asta îmi dă speranţe.

Dintre cei veniţi, Tomozei, Buleică, Balthazar vor fi în lot pentru meciul de mâine. Şi Jovanovici, care a venit acum trei zile, va face parte din lotul nostru. Balthazar a fost foarte bun la antrenamente şi coechipierii lui au cuvinte de laudă. Din informaţiile pe care le-am luat, este şi un caracter frumos. Nu-i va fi uşor să joace, pentru că are cinci zile alături de noi, dar am speranţe că va face un sezon reuşit. Suntem în discuţii cu Cristiano Figueredo, dar indiferent dacă va veni sau nu va veni, am încredre în ceilalţi portari, chiar dacă sunt tineri.

Mai căutăm un atacant, pentur că Ivanovski are trei cartonaşe galbene şi dacă va mai primi unul, va fi suspendat la meciul cu FCSB. Speră că vine un atacant în următoarele zile. N emai trebuie un mijlocaş ofensiv, unul defensiv, portar, tot ce se poate. Discutăm cu mai mulţi jucători. Noi am ochit ţintele, dar dacă noi ne-am fixat un plafon salarial şi ei ne cer 10.000, 15.000, închidem şi mergem la locul 2 din clasamentul pe care eu şi cu Radu l-am fixat”, a declarat Stoican, într-o conferinţă de presă.

La rândul lui, team-managerul Florin Răducioiu le cere suporterilor să aibă încredere în jucători şi în şansele de a se salva de la retrogradare.

„Eu nu vorbesc prea mult. După zece zile, două săptămâni de când suntem aici, ne-a plecat un jucător foarte important. Avem un meci foarte important pentru noi pentru că este primul din acest an şi băieţii vor face tot posibilul pentru a câştiga acest meci, pentru că ne trebuie puncte. Nu căutăm scuze, ştima că avem probleme de lot, de jucători, dar eu sunt foarte optimist.

Eu zic că Flavius va face o treabă foarte bună în a-i motiva şi a-i face să conştientizeze că sunt într-o situaţie dificilă şi că vom reuşit toţi împreună, staff, conducători, suporteri. Le adresez un mesaj suporterilor, să aibă mare încredere în ceea ce vrem să facem. Am avut şi vom avea întotdeauna nevoie de ei. Eu încerc să conlucrez într-o manieră cât mai eficientă pentru a face o echipă cât mai competitivă în acest timp.

Toate forţele şi entuziasmul nostru sunt direcţioante pentru a face o echipă care să ne permită să ieşim din această situaţie complicată. Sunt convins că băieţii se ambiţionează şi mai mult pentru a câştiga meciurile. Săptămâna viitoare vor mai veni jucători, dar nu putem da detalii acum. Vor mai veni maximum trei jucători” ,a declarat Răducioiu.

Dinamo va evolua, vineri, de la ora 20.00, în deplasare, cu FC Argeş, în etapa a 22-a, a Ligii I, primul meci din 2022 în primul eşalon.