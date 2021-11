VIDEO | Problema selecționerului: „Ne-am săturat de stelişti. Să mai vină şi dinamovişti”. Propunere pentru Burleanu

Echipa națională a pierdut încă o calificare la un turneu final de Campionat Mondial, după ce a ratat prezența în barajul pe zona Europa.

Din cauza faptului că nu a reușit să ducă la bun sfârșit obiectivul de la începutul preliminariilor, Mirel Rădoi a renunțat la postul său pe banca primei reprezentative.

Mircea Rednic a vorbit despre situația echipei naționale și propune ca Federația Română de Fotbal să aleagă și un selecționer dinamovist. Acesta ar merge pe mâna lui Dan Petrescu pentru respectiva funcție, pe care care îl consideră cel mai bun tehnician la ora actuală. Totuși, antrenorul CFR-ului are un trecut stelist.

De asemenea, spre deosebire de Gică Hagi, care a spus că la echipa națională este nevoie de un proiect de lungă durată, ”Puriul” consideră că rezultatele sunt cele care contează.

”Să facem ca la guvern, şase luni un stelist, şase luni un dinamovist. M-aş băga cu mare drag. Nu mi-e teamă. Să mai vină şi rândul dinamoviştilor, ne-am săturat de stelişti la echipa naţională.

A fost trist că am ratat calificarea. Am pierdut-o pe mâna noastră. Cel mai bun antrenor la ora actuală este Dan Petrescu. Noi avem nevoie de rezultate, el e antrenor care ştie să ţină un rezultat. Nu mai avem timp de proiecte. Facem proiecte de 20 de ani. E un tip care ştie care are autoritate şi personalitate. Restul… Pentru Dan Petrescu, e un moment prielnic”, a declarat Rednic, conform canalului de Youtube Telekom Sport.