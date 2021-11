VIDEO | Mirel Rădoi, cu cărțile pe față: „Vina este a mea”. Ce spune de șansele de calificare la baraj

După remiza albă cu Islanda, România a cedat locul doi în favoarea Macedoniei de Nord, care a făcut instrucție în Armenia, scor 5-0.

În ultima etapă a preliminariilor, ”tricolorii” se vor deplasa pentru meciul cu Liechtenstein, în timp ce nord-macedonenii vor primi vizita insularilor.

În acest context, Mirel Rădoi speră, dar nu mai crede în calificarea la barajul pentru Cupa Mondială din 2022. În plus, selecționerul primei reprezentative și-a asumat întreaga vină a rezultatului dezamăgitor înregistrat în Ghencea.

”Din punct de vedere al şanselor de a merge la baraj, îmi e greu să cred că Islanda poate reuşi un rezultat de egalitate în Macedonia de Nord. Pentru că şi în această seară Islanda a avut şase jucători tineri, iar apoi a introdus alţi doi jucători tineri. Aşa că eu cred că Macedonia de Nord nu poate întâmpina vreo problemă din partea Islandei. M-aş bucura, mi-aş dori, mă rog pentru asta, dar nu am prea mari speranţe pentru că vorbim de o echipă foarte bună a Macedoniei şi de o echipă foarte tânără a Islandei, pe care din păcate noi în această seară nu am reuşit să o învingem.

Jucătorilor nu am ce să le reproşez, pentru că şi-au dorit. Foarte multe lucruri de reproşat le am la adresa mea. Îmi reproşez şi primul 11 şi anumite momente când poate trebuia să reacţionez altfel de pe margine. Vina este a mea, e clar, nu pot să dau vina pe jucători. Pentru că ar fi uşor spun că jucătorii sunt de vină şi am plecat. Dar deciziile majore eu le-am luat, eu am făcut echipa, eu am făcut selecţia, deci nu pot să spun că jucătorii sunt de vină”, a declarat Mirel Rădoi.