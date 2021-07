VIDEO | Momentele emoționante retrăite de un antrenor român: „Am sperat atunci într-un rezultat mare”

Emeric Ienei a lipsit de la inaugurarea noului stadion Steaua, însă fostul mare antrenor al roș-albaștrilor a avut parte de o surpriză din partea conducerii clubului din Ghencea.

Oficialii Stelei au mers în vizită la Oradea pentru a-l omagia pe cel care a fost la conducerea echipei ce a reușit să câștige cel mai important trofeu din fotbalul românesc. Aceștia nu au venit cu mâna goală ci au adus cu ei în vestul țării și cupa pe care Pițură & Co au cucerit-o la Sevilla în seara zilei de 7 mai 1986.

La 84 de ani, Ienei a fost vizibil emoționat și a sărutat trofeul pe care el și fotbaliștii săi i l-au suflat Barcelonei chiar pe pământ iberic.

”Îmi face o mare, mare plăcere că am această Cupă. În seara aceea, toți jucătorii au vrut să doarmă câte 10-15 minute cu trofeul. Steaua, era atunci o echipă extraordinară. Sigur, trebuie să ținem cont de Barcelona, dar eu spun că am fost mai buni ca ei. Am sperat într-un rezultat mare, plus că le-am spus jucătorilor că în afara valorii, efortul din teren contează.

A fost cel mai mare rezultat al unei echipe românești. Îmi aduc aminte că înaintea finalei am avut programată o plimbare în parc. După cum știți, Barcelona avea fix culorile noastre. Așa că mulți suporteri erau îmbrăcați așa. <<Ia uite, nea Imi, câți suporteri sunt cu noi>>, glumeau jucătorii cu mine. La revenirea în țară a fost extraordinar. Nici nu coborâsem din avion și ei ne susțineau frenetic”, a spus Ienei pentru Steaua TV.

Steaua a devenit regina Europei chiar dacă la Sevilla nu l-a avut în teren pe căpitanul ei, Tudorel Stoica, suspendat pentru cumul de cartonaș galbene.

”Nu doar Marius Lăcătuș, toți jucătorii au format un lot extraordinar. Tudorel Stoica a fost unul dintre cei mai buni mijlocași din România. A suferit foarte mult pentru că nu a jucat. Foarte mult. Duckadam, Tudorel Stoica și Pițurcă mai țin legătura cu mine, mă sună constant”, a încheiat fostul mare antrenor.