VIDEO | Nae Constantin vrea totul sau nimic din jocul cu CSA Steaua: „Trebuie să fim peste ei!”

„Lupii galbeni” sunt pe val în aceste momente, iar cele opt victorii consecutive le-au redat încrederea elevilor lui Nae Constantin!

Formația de pe „Ilie Oană” vrea să rupă blestemul din ultimii ani și să reușească promovarea în Liga 1, după mai mulți ani de absență. Pentru asta, jucătorii Petrolului trebuie să iasă cu bine din actuala stagiune a eșalonului secund, iar primul test important va fi mâine, contra celor de la CSA Steaua.

La conferința de presă premergătoare duelului, Nae Constantin a mărturisit ce așteptări are de la elevii săi, dar este conștient că disputa va fi una intensă, mai ales din cauza rivalității dintre cele două cluburi. Tehnicianul a declarat că este în temă cu toate partidele roș-albaștrilor și vrea o victorie pentru suporterii prezenți pe arena din Ploiești.

”Așa cum am spus după meciul cu Brașov, urmează cel mai important meci al nostru, pentru că fiecare meci care vine e important și așa le-am tratat pe toate. Primul meci e cel mai important. Jucăm cu o echipă bună, cu jucători buni, cu antrenor bun, care se află în partea superioară a clasamentului și este un examen pentru noi, pentru că până acum nu am întâlnit vreuna din primele șase echipe din clasament.

Pentru mine e doar un meci de trei puncte, dar vom da totul pentru că între suporterii noștri și ai lor este rivalitate. Încercăm să câștigăm și pentru suporteri. E bine că meciul vine acum, într-un moment bun pentru noi. Avem mare încredere că putem face un meci bun, adică un joc consistent și să luăm trei puncte.

(N.r. – Despre suporteri) Cât timp jucăm acasă, ne simțim mai puternici. Le mulțumim suporterilor pentru că vin după noi prin țară, ne susțin, ne încurajează și ne dorim ca la final să fim toți bucuroși. Trebuie să ne ridicăm peste Steaua ca atitudine, trebuie să fim peste ea. Nu ne lipsește nimic să facem un meci bun și să luăm cele trei puncte.

(N.r. – Despre Daniel Oprița) Oprița este un antrenor bun, un antrenor bun care pe unde a fost a făcut treabă. Și acum are o echipă bună, care joacă fotbal și aștept confruntarea de mâine seară. Ei sunt pregătiți de orice, atacă mereu. Am urmărit fiecare meci al lor, am și fost obligat să fac asta, pentru că tot timpul adversarul cu care noi jucăm acasă, Steaua joacă în deplasare. I-am văzut toate meciurile, a atacat mereu, face presing sus, dar are și problemele ei. Cred că le-am găsit și mă aștept să profităm de ele.

(N.r. – Despre o posibilă înfrângere în fața Stelei) Ar fi o dezamăgire pentru fani, pentru mine ar fi un lucru normal. La un moment, trebuie să și pierdem. Nu mi-ar plăcea să se întâmple asta, dar e fotbal. Nu-ți garantează nimeni ce se întâmplă. Dacă facem un meci bun, cu siguranță o să fim bucuroși. Încerc să fiu cât mai realist și să văd doar pasul următor”, a declarat Nicolae Constantin la conferință, despre partida cu Steaua.