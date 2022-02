VIDEO | „Ne poate da o direcție”. Care sunt așteptările lui Liviu Ciobotariu pentru duelul cu „vecinii” din Giulești

Neînvinși de 10 meciuri, ilfovenii pot face pasul decisiv spre play-off dacă vor trece de echipa lui Mihai Iosif.

Liviu Ciobotariu speră ca echipa să se fi trezit după prestația mai puțin reușită de la Mioveni, acolo unde Budescu & Co au fost la un pas de înfrângere.

„Ne așteaptă un examen important, un joc care practic ne poate da o direcție, în ce parte ne vom afla, cu toate că mai sunt de jucat șase jocuri. Întâlnim o echipă cu mare expriență de tradiție care joacă un fotbal bun. O echipă cu entuziasm care alături de suporterii ei poate avea rezultate și poate învinge pe oricine. Noi venim după un meci modest slab la Mioveni.

Jocul de atac a lăsat de dorit, ne dorim să avem mai mult apetit ofensiv să punem probleme, să ne creem situații de a marca și să avem aceeași siguranță defensivă. I-am urmărit și de fiecare dată încep foarte bine jocurile, la Mediaș au și marcat. Trebuie să fim atenți sperăm să iasă un joc bun, ne dorim să câștigăm acest joc. Știm că va fi greu, dar avem un moral bun”, a fost declarația lui Liviu Ciobotariu în conferința de presă premergătoare întâlnirii din etapa a 25-a a Ligii 1.

Trupa din Pipera are 8 puncte avans față de echipele de sub linia play-off-ului, Rapid și FC Argeș. Pe prima o va întâlni în această etapă, pe piteșteni în antepenultima rundă.

„Nu trebuie să lăsăm timpul să treacă să așteptăm ultimele etape. Trebuie să luăm puncte cât mai repede, e clar că și noi și Rapid ne dorim să terminăm în primele 6 echipe. E vorba și de perioada scurtă de la ultimul meci, important e ca jucătorii să se fi refăcut din punctul ăsta de vedere.

Se joaca aici în București, cu vecinii noștri din Giulești, sper să vină lume la stadion pentru că fotbalul are nevoie de spectatori îți dau o atmosferă de joc. Suporterii Rapidului fac o atmosferă fantastică. Eu de fiecare dată când am jucat în fața Rapidului m-am simțit extraordinar și pe Giulești am jucat multe jocuri. Trăiești meciul chiar dacă fanii sunt împotriva ta”, a completat tehnicianul revelației acestui sezon.