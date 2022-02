Declarația lui Mihai Iosif înaintea unui meci crucial pentru Rapid: „Poate pe mulţi îi deranjează acel obiectiv”

După o înfrângere și două remize în 2022, rapidiștii vor să se revanșeze față de fani cu o primă victorie care să le păstreze șansele pentru un loc de play-off la finalul sezonului regular.

Giuleștenii se deplasează la Voluntari, unde vor da peste revelația actualui campionat, ilfovenii câștigând în tur cu 1-0 disputa directă.

„Ne aşteaptă un nou meci important, la câteva zile după o deplasare lungă, la Mediaş, sper că am reuşit să ne recuperăm şi vom da totul pentru cele trei puncte. Ne dorim să dăm mai mult, chiar puteam mai mult, dar poate şi neşansa de multe ori a contat. Am avut mulţi jucători accidentaţi, suspendaţi la ultimele meciuri, a fost totul contra noastră.

Eu atât timp cât sunt la Rapid voi face ceea ce depinde de mine, împreună cu cu jucătorii şi vom da totul pentru a ne juca până la capăt şansa de a intra în play-off. O sută de lei nu am plătit niciodată pentru un bilet, mi se pare un preţ exagerat, fotbalul e făcut pentru oameni. Ne-am tot văitat că e pandemie, că sunt fel de fel de alte probleme, dar accesul trebuie făcut pentru toţi oamenii de rând ca să poată să vină la meci”, a fost poziția lui Mihai Iosif, în conferința de presă care a precedat întâlnirea de mâine.

Tehnicianul spune că progresul înregistrat de când el a venit pe banca alb-vișiniilor ar trebui să facă mândră suflarea rapidistă.

„Într-un an de zile am făcut un salt de vreo 20 de locuri. Am plecat de pe locul 11 în Liga a II-a şi acum suntem pe locul 7, în Liga 1. Avem un obiectiv impus la începutul campionatului, poate pe mulţi îi deranjează acel obiectiv, dar era unul realist, ţinând cont că nu am jucat niciun meci acasă, totul a fost prin deplasare.

Eu mă uit în oglindă şi ştiu că am dat totul pentru echipă şi voi da în continuare. Noi venim din Liga a II-a şi dacă mă uit bine suntem echipa cel mai bine clasată dintre noile promovate. Ceea ce am realizat noi, cei care am fost şi în Liga a II-a şi acum, nu ne poate lua nimeni nimic niciodată”, a încheiat antrenorul Rapidului.