VIDEO | Novak Djokovic a câștigat Turneul Campionilor! Suma imensă pe care o va primi sârbul

Jucătorul sârb de tenis Novak Djokovic (8 ATP) a câștigat ediția din acest an a Turneului Campionilor, care a avut loc la Torino.

Novak Djokovic va primi 4,74 milioane de dolari după ce a câștigat Turneul Campionilor

Fostul lider mondial l-a învins cu 7-5, 6-3 pe norvegianul Casper Ruud (4 ATP), după un meci care a durat 94 de minute. Djokovic a câștigat câte un break în fiecare set, la 6-5, respectiv, la 2-1, în prima parte a meciului fiind pus în situația să salveze 3 mingi de break.

„Au fost multe emoții, dar am rămas concentrat și mă bucur că am reușit să închid cu serviciul. Faptul că am așteptat mulți ani să câștig din nou aici face succesul și mai dulce”, a declarat campionul, care a pus capăt partidei cu un as.

În urma acestui succes, sârbul a ajuns la 6 victorii la Turneul Campionilor, după cele din 2008, 2012-2015, egalându-l la numărul pe elvețianul Roger Federer (2003, 2004, 2006, 2007, 2010 și 2011).

Câte 5 victorii au cehul Ivan Lendl și americanul Pete Sampras, iar 4 a adunat Ilie Năstase, 1971, 1972, 1973 și 1975.

În urma acestei victorii, Djokovic va intra în posesia unei sume record în istoria tenisului, de 4,74 milioane de dolari. Prezența la turneu a fost recompensată cu 320.000 de dolari, la care s-au adăugat 1.149.900 pentru cele trei victorii din grupă.

Calificarea în finală a fost premiată cu 1.070.000 de dolari, la care s-au adăugate alte 2.200.400 pentru câștigarea trofeului.

Făcând o paralelă, câștigătorii celor patru turnee de Mare Șlem din 2022 au câștigat următoarele sume de bani: Australian Open (Rafael Nadal) – 2.071064 de dolari, Roland Garros (Nadal) – 2.290.000 de dolari, Wimbledon (Djokovic) – 2.507.460 de dolari, US Open (Carlos Alcaraz) – 2.600.000 de dolari.