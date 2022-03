VIDEO | Paul Papp a prefațat meciul cu FCSB: „Ar fi o minune să câştigăm punct sau puncte”

CS U Craiova va întâlni FCSB, duminică, în deplasare, de la ora 19.00, în etapa a treia a play-off-ului Ligii 1.

Fotbalistul echipei oltene, Paul Papp, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că ar fi o minune ca formaţia sa să câştige punct sau puncte în partida cu FCSB din deplasare.

Jucătorii de la CS U Craiova s-au confruntat cu probleme din cauza virozei, în ultima săptămână

„La ce s-a întâmplat săptămâna trecută, ar fi o minune să câştigăm punct sau puncte. Nu ne-am pregătit foarte bine, nu am avut multe antrenamente şi cred că da, ar fi o minune. Eu mă simt mai bine, dar am avut câteva zile foarte grele cu febră 40 de grade, am stat doar în pat. Sper ca la ora meciului să fiu 100% şi să pot să dau totul pentru echipă. Ne aşteaptă un meci destul de dificil cu o echipă bună a campionatului nostru. Sunt în faţa noastră în clasament, iar noi ne dorim să îi prindem din urmă. Cred că va fi un spectacol frumos”, a spus Papp.

„Cu Voluntari am făcut un joc destul de slab, nu trebuie să dăm vina pe unul sau altul. Cred că toată echipa a fost de vină. Ne pare rău, aşa se întâmplă în fotbal, nu poţi să câştigi în fiecare săptămână sau fiecare meci. Ne dorim asta, dar se întâmplă şi dezamăgiri. Mergem înainte, sperăm să luăm 3 puncte la Bucureşti şi să ne apropiem de FCSB. Ne dorim ca duminică să fie peluza plină, fanii să fie alături de noi şi să ne încurajeze 90 de minute”, a adăugat Paul Papp.