VIDEO | Pedeapsă dură pentru o iraniancă după ce a concurat fără hijab! Autoritățile i-au lăsat doar medaliile

Casa familiei alpinistei iraniene Elnaz Rekabi a fost demolată, după ce sportiva a concurat în toamnă cu capul descoperit.

Rekabi a concurat fără hijab în octombrie la o competiție de alpinism sportiv care a avut loc în Coreea de Sud. În același timp în Iran avea loc proteste anti-regim din cauza faputlui că o tânără de 22 de ani, Mahsa Amini, a murit în custodia poliției morale, arestată din cauză că nu și-a purtat hijabul în mod corespunzător.

Unii demonstranți iranieni au văzut în Rekabi un simbol al revoltei naționale. În paralel, grupurile pentru drepturile omului și-au exprimat temerile pentru siguranța ei când s-a întors la Teheran.

Filmările obținute de CNN de la IranWire arată o casă distrusă în totalitate, iar într-o găleată sunt câteva medalii. Bărbatul care filmează videoclipul descrie în iraniană ce s-a întâmplat cu casa.

The tyrant regime in Iran demolished climber #ElnazRekabi's family vacation home, after she refused to wear the compulsory hijab at the IFSC Climbing Asian Championships.

Do not support politicians who negotiate with these tyrants.#الناز_رکابی #مهسا_امینی#IranRevoIution2022 pic.twitter.com/AHt3bF841R

— Bijan Seyednasrollah (@BijanNasro) December 2, 2022