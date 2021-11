VIDEO | Petrolul își joacă viitorul. Costel Lazăr: „Mâine avem două evenimente importante: participarea la licitație și meciul cu Chiajna”

Costel Lazăr (59 de ani), președintele Petrolului, a vorbit despre situația juridică a liderului Ligii a 2-a.

Primăria Ploiești va organiza o nouă licitație pentru atribuirea, în baza unui contract de licență exclusivă cu titlu oneros, a celor șase mărci ale Petrolului. Reamintim faptul că este vorba de cele șase mărci ale Petrolul, respectiv „FC Petrolul Ploiești”, „Petrolul 95”, „Petrolul 52”, „FC Petrolul Ploiești 1924”, „Fotbal Club Petrolul” și „Petrolul Ploiești”.

Licitația publică este programată în data de 18 noiembrie, ora 10.00, la sediul Primăriei Ploiești.

„Mâine vom avea două evenimente foarte importante, licitația pentru mărcile Petrolul, la care vom participa, și jocul cu Concordia Chiajna.

Nu am încheiat niciun contract cu Veolia! Până acum, numai eu și Claudiu Tudor știm cum am ținut acest club, în rest nu a venit nimeni lângă noi! Nu am recurs la vânzări de jucători, am apelat la niște prieteni, care ne-au ajutat să ducem lucrurile la capăt și sper ca ei să rămână în continuare lângă noi”, a declarat Costel Lazăr, într-o conferință de presă.

„Așa cum am precizat într-un comunicat anterior, raportul cu fostul partener finanțator se rezumă la a purta sigla și însemnele acestuia pe tricouri, în urma hotărârii Membrilor Fondatori, și la afișarea bannerelor. La fel se întâmplă și cu ceilalți parteneri pe care i-am avut, pentru că lor li se datorează tot ce are clubul în momentul de față.

Fostul partener finanțator ne-a acordat mare înțelegere în folosirea mașinilor și a mijloacelor fixe, atât! Financiar, nu! Altfel, am încheiat două contracte micuțe cu două firme care s-au oferit să vină lângă echipă cu o anumită sponsorizare, și suntem în discuție și cu alte societăți care și-au exprimat dorința să vină lângă echipă după rezolvarea situației mărcilor. Echipa nu este a primăriei, decât stadionul pe care jucăm”, a concluzionat oficialul prahovenilor.

Etapa a 14-a a Ligii 2 debutează joi, 17 noiembrie. De la ora 20:30, are loc derby-ul rundei, Petrolul Ploiești – Concordia Chiajna.