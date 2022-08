VIDEO | Punctul slab al Simonei Halep înaintea semifinalei de la Toronto: „Patrick mi-a spus că trebuie să exersez mai mult”

Jucătoarea română de tenis Simona Halep (15 WTA, cs 15) va juca în semifinale la Rogers Cup de la Toronto cu Jessica Pegula (Statele Unite, 7 WTA, cs 7).

Românca s-a calificat în pentimul act după ce a trecut în sferturi de altă jucătoare din Statele Unite, Cori Gauff (11 WTA, cs 10), cu 6-4, 7-6 (2). O victorie o readuce pe româncă în Top 10 WTA, iar câștigarea trofeului îi permită să urce pe locul 6 mondial. Meciul cu pegula are loc sâmbăyă de la ora 20:00 a României.

„Simona Halep intră în semifinale având una dintre cele mai bune prestații din carieră. În doar opt zile, Coco Gauff a obținut victorii împotriva a trei dintre cele mai bune din joc.

S-a impus în fața japonezei Naomi Osaka, de patru ori câștigătoare în turnee de Mare Șlem, a kazahei Elena Rybakina, campioana de la Wimbledon, și a belarusei Aryna Sabalenka, care anul trecut a ajuns în semifinale la Wimbledon și US Open”, scrie site-ul WTA.

„Și totuși, în meciul din sferturi cu Simona Halep, tânăra de 18 ani a fost precaută și ciudat de prevestitoare.

‘Cred că trebuie să fiu angajat mental pe tot parcursul meciului. Am pierdut toate cele trei meciuri cu Simona. Este o jucătoare dură. Nu poți să-i dai nimic pentru că ea îl va lua’, spunea americanca înaintea duelului.

Pentru a patra oară la rând, Halep nu i-a lăsat niciun set lui Gauff. A fost o altă victorie importantă pentru Halep, care a scos din arsenal viteză, finețe, unghiuri, tempo-uri în schimbare și, în unele momente critice, chiar și forță”, mai scrie site-ul WTA.

Dar pentru Simona Halep nu a existat relaxare. Imediat după victoria cu Gauff, ea s-a dus pe terenul de antrenament, însoțită de Patirck Mouratoglou, lucrând la serviciu.

