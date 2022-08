VIDEO | Simona Halep este în semifinale la Rogers Cup din Toronto! Românca poate reveni în Top 10 WTA

Jucătoarea română de tenis Simona Halep (15 WTA, cs 15) s-a calificat în semifinale la Rogers Cup de la Toronto.

Dubla câștigătoare de turnee de Mare Șlem a învins-o, în sferturi, pe jucătoarea americană Cori Gauff (11 WTA, cs 10) cu 6-4, 7-6 (2) într-o oră și 49 de minute.

Meciul a fost controlat, în cea mai mare măsură, de sportiva născută în Constanța. Ea a realizat break la 2-2 în primul set, iar la 5-4 și-a făcut serviciul, încheind cu un as.

🇷🇴 @Simona_Halep claims the opening set 6-4 against Gauff. #NBO22 pic.twitter.com/26IVIEfxqm

În partea a doua a confruntării, Simona Halep s-a distanțat la 3-0 după două break-uri, a condus cu 4-1, iar la 5-4 a servit pentru meci, însă Hauff a realizat break.

Best believe Simona's got WHEELS in abundance! 💨 @Simona_Halep | #NBO22 pic.twitter.com/KkfN0cbiZn

În următoarele două game-uri s-a câștigat tot pe serviciul adversarei, astfel că s-a ajuns la tie-break. Simona și-a gestionat mult mai bine serviciul, cedând un singur punct. În schimb, a câștigat patru puncte când Gauff a pus mingea în joc.

2⃣9⃣th WTA 1000 semifinal 👋

Two-time champion 🇷🇴 @Simona_Halep secures her place in the final four after defeating Gauff 6-4, 7-6(2)!#NBO22 pic.twitter.com/AaeDrk1mSM

— wta (@WTA) August 12, 2022