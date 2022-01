VIDEO | Rafael Nadal, primele cuvinte după ce a scris istorie la Australian Open: „A fost o onoare”

Spaniolul în vârstă de 35 de ani a fost protagonistul unui meci de senzație în finala de la Australian Open, alături de Daniil Medvedev, într-un duel încheiat cu scorul de 2-6, 6-7 (2), 6-4, 6-4, 7-5!

La finalul partidei, Rafael Nadal a ținut să le mulțumească tuturor celor care l-au susținut, dar și oponentului din duelul de astăzi, rusul Medveded. Ibericul s-a impus pentru a doua oară în carieră la Australian Open, după triumful din 2009, și a ajuns la nu mai puțin de 21 de trofee de Grand Slam din carieră, depășindu-i astfel pe Roger Federer și Novak Djokovic, care au câte 20.

„În primul rând, știu că este un moment greu pentru Daniil, dar este un campion nemaipomenit. Fără îndoială, Daniil, o să câștigi trofeul acesta de cel puțin două ori în carieră. Felicit echipa ta. A fost unul dintre cele mai grele meciuri din cariera mea, din punct de vedere emoțional. Succes pe viitor, Daniil! A fost o onoare să fiu pe teren alături de tine astăzi.

Nu știu ce să mai zic… e uimitor. Anul trecut, nu credeam că o să mai ajung să joc aici, dar acum am trofeul în față. Am luptat foarte mult să ajung aici, vă mulțumesc pentru susținere, sunteți nemaipomeniți.

Este unul dintre momentele emoționante din cariera mea, îmi va rămâne în inimă acest trofeu, pentru că mi-a fost foarte greu în acest turneu. Nu pot să le mulțumesc îndeajuns oamenilor din echipa mea, dar și familiei mele. În momentele grele, ați fost alături de mine. Fără voi, nimic n-ar fi fost posibil! Vă mulțumesc încă o dată!

Acum o lună și jumătate, aș fi spus că e ultimul meu turneu. Dar acum pot să spun că ne vedem la anul, cu siguranță. Nu pot să vă transmit cât de multă energie mi-ați oferit”, a spus Rafael Nadal, la festivitatea de premiere.

