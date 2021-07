VIDEO | Rapidistul Antonio Sefer, după debutul la Jocurile Olimpice: ,,M-am sufocat la un moment dat”

Antonio Sefer, jucătorul celor de la Rapid Bucureşti, a debutat la Jocurile Olimpice, după ce a fost introdus de Mirel Rădoi în repriza a doua a jocului cu Honduras.

După ce a bifat primele minute la Olimpiadă, Antonio Sefer spune că deja e cu gândul la următorul meci al naţionalei, de duminică, cu Coreea de Sud.

Despre partida cu Honduras acesta spune că a avut emoţii la început, dar colegii l-au ajutat să treacă peste. Pentru că a depus prea mult efort, fotbalistul a mărturisit că s-a sufocat la un moment dat pe teren.

,,A fost o victorie grea, ne-am sacrificat în acest meci. Am avut probleme, dar uniți le-am depășit, unul pentru altul! Am uitat deja meciul cu Honduras, mai avem încă două meciuri pentru a ne atinge obiectivul, să ieșim din grupă. Am avut emoții la început, dar cu ajutorul colegilor m-am adaptat foarte repede. Pentru mine este o șansă unică să joc aici.

Din dorinta de a ajuta echipa m-am sufocat la un moment dat, am făcut prea multe sprinturi. Colegii m-au încurajat și am rezistat până la final. I-am trimis mesaj mamei mele după ce am câștigat, ea era în metrou și mi-a răspuns imediat.”, a declarat Antonio Sefer, pentru FRF.