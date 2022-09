VIDEO | Roger Federer a jucat ultimul meci al carierei! Retragere cu ochii în lacrimi pentru super-campionul elvețian

Legenda tenisului elveţian şi mondial, Roger Federer, şi-a încheiat activitatea competiţională vineri seara.

El și marele său rival, spaniolul Rafael Nadal, au fost învinși, la dublu, de americanii Jack Sock și Frances Tiafoe, cu 6-4, 6-7 (2), 9-11, în Laver Cup, competiţie ce se desfăşoară la Londra.

În faţa a zeci de mii de oameni aflaţi în tribunele arenei O2, care i-au scandat în repetate rânduri numele, Federer şi Nadal, care fac parte din „Echipa Europei”, au cedat în faţa adversarilor lor, componenţi ai „Echipei Restul Lumii”, după o partidă de 2 ore şi 16 minute.

Pe parcursul meciului, Federer și Nadal au reuşit doi aşi şi au comis trei duble greşeli, în timp ce americanii au avut cinci aşi şi au comis cinci duble greşeli.

Federer a mai jucat la dublu alături de spaniolul Rafael Nadal, la ediţia din 2017 a competiţiei, când cei doi mari rivali au evoluat pentru prima oară împreună.

If there's one thing you watch today, make it this.#LaverCup | @rogerfederer pic.twitter.com/Ks9JqEeR6B

— Laver Cup (@LaverCup) September 23, 2022