VIDEO | Roger Federer a susținut ultima conferință de presă ca jucător: „90% din timp pierzi şi eşti singur”

Jucătorul elvețian de tenis Roger Federer a revenit asupra motivelor care l-au făcut să se retragă din activitatea competiţională cu ocazia Laver Cup.

Federer nu a mai jucat niciun meci din 7 iulie 2021, când a fost învins în sferturi la Wimbledon de polonezul Hubert Hurkacz cu 3-6, 6-7 (4), 0-6. Ca urmare, pe 11 iulie 2022 „a dispărut” din clasamentul ATP.

Laver Cup este o competiție între cei mai valoroși jucători din Europa și „Restul lumii” și va fi organizată la celebra O2 Arena din Londra, între 23 și 25 septembrie.

Federer a confirmat, într-o conferinţă de presă susținută în capitala Angliei, că Rod Laver va fi ultimul său turneu ca profesionist. Elveţianul, care pe 8 august a împlinit 41 de ani, va juca un singur meci, de dublu, vineri seară, probabil alături de spaniolul Rafael Nadal.

„La începutul verii nu am putut creşte nivelul de intensitate la antrenamente, genunchiul nu era bine. În faza de recuperare, există întotdeauna suişuri şi coborâşuri. În cazul meu, a trebuit însă să fiu foarte atent.

Eram foarte obosit după eforturile depuse. Nu am vrut să-mi asum un risc prea mare”, a declarat jucătorul care a câştigat 20 de turnee de Mare Şlem.

Al treilea cel mai titrat jucător din istorie în ceea ce privește titlurile de mare Șlem, după Nadal (22) și sârbul Novak Djokovic (21), a explicat de ce a ales să se retragă la Laver Cup.

„Am suferit mai multe operaţii. Tenisul este un sport brutal, trebuie să poţi juca mai multe meciuri lungi la rând. M-am gândit multă vreme că mă pot întoarce în circuit. Dar a venit un moment când mi-am dat seama că s-a terminat.

Toţi vrem să continuăm să jucăm pentru totdeauna. Dar toată lumea trebuie să plece la un moment dat”, a spus el.

"You always want to play forever… [but] I know everybody has to leave the game."@rogerfederer explains the 'bittersweet' emotions of retirement.#LaverCup pic.twitter.com/5HSpnU0VcW

— Laver Cup (@LaverCup) September 21, 2022