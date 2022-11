VIDEO | S-a stabilit prima semifinală de la Turneul Campioanelor! Misiune grea pentru Aryna Sabalenka

Jucătoarea belarusă de tenis Aryna Sabalenka (7 WTA) este a doua jucătoare din Grupa Nancy Richey a Turneului Campioanelor care se califică în semifinale.

Ea a învins-o cu 6-3, 7-5, în 92 de minute, pe americanca Jessica Pegula (3 WTA), urmând-o pe grecoaica Maria Sakkari în penultimul act. Misiunea ei va fi infernală, deoarece adversară îi este liderul mondial, poloneza Iga Swiatek.

Sabalenka a controlat meciul cu Pegula de la un capăt la celălalt, fiind aproape permanent în avantaj pe tabela de marcaj. Putea încheia primul set mai repede, dar a ratat patru ocazii pe serviciul adversarei, la 5-2.

În partea a doua a confruntării ea a servit pentru meci la 5-3, Pegula a realizat break, dar Sabalenka a rămas concentrată, realizând break la 6-5.

Sealed in style 😎@SabalenkaA moves past Pegula 6-3, 7-5 and keeps her semi-final hopes alive!#WTAFinals pic.twitter.com/OZiCrD9nck

— wta (@WTA) November 4, 2022