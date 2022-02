VIDEO | S-au întrebuințat puțin! Craiova lui Reghecampf nu a defilat în fața lanternei, care a evitat o nouă umilință

Universitatea Craiova s-a impus în fața lanternei roșii a Ligii 1 care a evitat o nouă umilință, după 2-8 joi seară în fața Farului.

Oaspeții nu au izbutit nici măcar jumătate dintre goluri reușite de constănțeni joi seară. Ba mai mult, la un moment dat ilfovenii au egalat rezultatul de pe tabelă după ce Cîmpanu marcase primul în minutul 21. Tot el avea să reușească dubla înainte de pauză, aducându-și echipa în avantaj după golul de 1-1 al lui Robert Ion. Alb-albaștrii și-au securizat victoria doar după reușita lui Vînă venită cu un sfert de oră înainte de finalul întâlnirii. „Juveții” au fost superiori la toate capitolele, raportul șuturilor spre poartă fiind de 15-3 în favoarea trupei lui Laurențiu Reghecampf care a avut și o posesie a mingii în procent de 65 % din totalul timpului efectiv de joc.

Cu aceste trei puncte câștigate, Craiova urcă pe locul 4 în Liga 1, la o lungime în spatele celor de la FC Voluntari, ocupanta ultimei poziții a podiumului. Cu trei runde înainte de finalul sezonului regular, Craiova are 4 puncte peste FC Argeș, prima echipă aflată sub linia play-off-ului. Chindia, CS Mioveni și Farul sunt ultimele adversare ale lui Nistor & Co în prima parte a campionatului. În schimb, Academica Clinceni rămâne ultima în Liga 1 , cu 11 puncte, echipa lui FLorin Stângă fiind la a 7-a înfrângere consecutivă în campionat. Runda următoare, ilfovenii vor juca împotriva celor de la UTA.