VIDEO | Simona Halep a aflat cu cine va juca în optimi la Rogers Cup! Adversară surpriză pentru româncă

Jucătoarea română de tenis Simona Halep (15 WTA, cs 16) va juca în optimi la Rogers Cup, turneu organizat la Toronto, cu elvețianca Jil Belen Teichmann (21 WTA).

Sportiva din Țara cantoanelor a furnizat marea surpriză a competiției, eliminând-o pe a doua favorită a competiției de la Rogers Cup, estona Anett Kontaveit (2 WTA), cu 6-4, 6-4.

Sheer force of Jil 😤

🇨🇭 @jilteichmann upsets No.2 seed Kontaveit to arrange a meeting with Halep in the Toronto Round of 16.#NBO22 pic.twitter.com/C905UnMpTo

— wta (@WTA) August 10, 2022