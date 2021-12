Sportiva din România a fist nominalizată de către forul mondial feminin la câştigarea premiului ,,Lovitura anului 2021”. Câştigătoarea va fi anunţată în urma votului exprimat de către fani.

Execuţia cu care Simoan Halep a atras toată atenţia celor de la WTA a fost reuşită chiar în România, la turneul Transylvania Open, de la Cluj Napoca.

Lovitura Simonei Halep a venit în meciul contra Gabrielei Ruse, în stilul lui Rafael Nadal. Simona s-a imous în acel meci cu scorul de 6-1, 6-2.

— wta (@WTA) December 10, 2021