VIDEO | Simona Halep, extrem de dură cu adversarele din circuitul WTA: „Regula asta nu e bună deloc”

Simona Halep (29 de ani, locul 13 WTA) a vorbit despre una din problemele din tenisul feminin: time-out medical, atunci când nu este nevoie.

Jucătoarea română de tenis a criticat sportivele care recurg la o astfel de metodă.

“A fost dificil pentru că după două ore și jumătate de tenis să te oprești mai multe de 10 minute înaintea serviciului, n-a fost corect. Cred că regula asta nu e bună deloc. Unele jucătoare, când cred că nu pot să câștige cu ajutorului jocului, cheamă medicul și apoi aleargă mai bine ca înainte. Mi s-a întâmplat deja la câteva partide, oponenta cheamă medicul pe final de meci și eu nu pot să rămân fizic în joc. Pentru că atunci când transpiri și pierzi energie pauza nu e bună în acel moment”, a declarat Simona Halep, potrivit WTA România.

Here is what Simona had to say when asked about players taking a medical timeout during the match. I agree with her, and happy she wasn’t afraid to give her opinion against them. pic.twitter.com/Bz8g3p3Xvk

— 🇷🇴WTA Romania🇷🇴 (@WTARomania) August 12, 2021