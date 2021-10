VIDEO | Şoc în Cupa Germaniei! Bayern, cea mai dură înfrângere din ultimii 43 de ani

Bayern Munchen a suferit o înfrângere şocantă în Cupa Germaniei! Borussia Monchengladbach s-a impus cu 5-0, cea mai dură înfrângere suferită de campioana Germaniei în ultimii 43 de ani.

Julien Nagelsmann a folosit cel mai bun unsprezece al bavarezilor, însă Borussia Monchengladbach s-a impus cu un scor incredibil, la capătul unei seri negre pentru Bayern. Bavarezii nu au mai suferit un eşec de asemenea proporţii din 1978, atunci când Fortuna Dusseldorf s-a impus cu 7-1 într-un meci din Bundesliga.

Bayern suffer the heaviest defeat in their #DFBPokal history 😮 📹 Watch the highlights from Gladbach's demolition job 🍿#BMGFCB pic.twitter.com/hQjxASH6dB — The DFB-Pokal (@DFBPokal_EN) October 27, 2021

Directorul sportiv al lui Bayern s-a declarat şocat de rezultatul echipei lui Nagelsmann. Upamecano, fundaşul central transferat de la Leipzig, a fost veriga slabă a lui Bayern.

„Sunt absolut șocat, asta e clar. Nu cred că am câștigat un duel în prima repriză, ne-a lipsit curajul. Și nici nu am reușit să ne revenim după pauză, am jucat la fel de crispat. Pentru mine este inexplicabil. Nu am fost deloc în meci, a fost un scurt-circuit colectiv. Totul e foarte greu de explicat. Tot ce putea să meargă prost a mers prost”, a spus Salihamidzic pentru ARD.

Julian Nagelsmann, infectat cu Covid-19, nu a fost pe bancă. La conferinţa de presă, secundul Dino Topmoller a vorbit despre prestaţia dezastruoasă a echipei şi a lui Upamecano.

„Până acum a fost Supermecano, azi a greșit de mai multe ori. Nu știu să explic de ce și ce s-a întâmplat. Dar e incorect să vorbim de un singur jucător, după un asemenea eșec, cu toții am pierdut această partidă, nu am fost nici pe departe la nivelul la care am fi trebuit să fim” – a spus mâna dreaptă a antrenorului de la Bayern.