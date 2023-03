VIDEO | Sorana Cîrstea s-a calificat în optimi la Miami după 10 ani! Adversară accesibilă în drumul spre sferturi

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea (74 WTA) s-a calificat în optimile turneului WTA 1.000 de la Miami.

Ea a învins-o pe Karolina Muchova (55 WTA), cu 7-5, 6-1, după o oră şi 31 de minute. Românca și-a pierdut serviciul în primul game al meciului, dar de la 3-5 a câștigat patru game-uri la rând.

Sealed with an ACE 💥@sorana_cirstea is back in the last 16 in Miami after 10 years! #MiamiOpen pic.twitter.com/va1U7rR9xu

— wta (@WTA) March 26, 2023