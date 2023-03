Sorana Cîrstea joacă pentru un loc în optimi la Miami! Drum plin de cehoaice până în semifinale

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea (74 WTA) joacă, diseară, în Turul 3 la Miami, turneu de categoria WTA 1000.

Meciul Sorana Cîrstea – Karolina Muchova începe la ora aproximativă 20:00 a României

Românca o are adversară pe sportiva cehă Karolina Muchova (55 WTA), venită din calificări. Partida este a doua de pe Terenul 1, după confruntarea dintre poloneza Magdalena Frech 105 WTA (venită din calificări) și rusoaica Varvara Gracheva (54 WTA), care începe la ora 18:00 a României.

Muchova are avantajul celor două victorii în precedentele meciuri directe, una venind chiar în acest an. Cehoaica s-a impus prima dată în 2020, în Turul 3 la US Open, cu 6-3, 2-6, 7-6 (7).

Pe 21 februarie, Karolina a câștigat cu 6-4, 7-6 (4) în Turul 2 la Dubai. „Este o jucătoare foarte în formă, venită după o accidentare. Acum cred că joacă un tenis de Top 20 lejer. Este un meci mult mai greu decât pare pe hârtie.

Am muncit ca să fiu aici, pentru aceste momente și mă bucur pentru aceste oportunități”, a declarat Cîrstea pentru digisport.ro.

„Este o jucătoare periculoasă. S-a calificat aici pe tablou, a avut o săptămână excelentă și la Indian Wells. Aici a început în calificări, sper să fie puțin obosită.

Muchova este foarte talentată. Eu îi spun Mini-Barty. Are execuții incredibile, voleu foarte bun, serviciu bun, un joc dificil”, a completat Thomas Johansson, antrenorul Soranei.

Dacă trece de Muchova, Cîrstea va juca în optimi cu altă jucătoare din Cehia, Karolina Pliskova (17 WTA, cs 17) sau Marketa Vondrousova (103 WTA).

Și în celelalte meciuri de pe jumătatea inferioară a tabloului sunt implicate jucătoare din Cehia, Barbora Krejcikova (13 WTA, cs 16) și Marie Bouzkova (36 WTA, cs 31), care le au adversare pe americanca Madison Keys (21 WTA, cs 19) și belarusa Aryna Sabalenka (2 WTA, cs 2).

Iar ca lucrurile să fie și mai interesante, Cîrstea ar putea da în semifinale peste Petra Kvitova (12 WTA, cs 15). Dacă se impune la Miami, românca poate urca pe locul 20 WTA, cel mai bun al carierei.