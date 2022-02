VIDEO | Spectacol în fața a 70.000 de sepctatori! Cine este noua câștigătoare a Super Bowl-ului din NFL

Los Angeles Rams este noua regină a fotbalului american după ce a trecut în ultimul act al competiției de Cincinnati Bengals.

În fața unor tribune aproape pline, pe teren propriu, trupa din LA și-a adjudecat trofeul după un tochdown reușit cu mai puțin de un minut și jumătate înainte de finalul întâlnirii. A fost 23-20 pentru Rams care a reușit astfel al doilea succes în Super Bowl de-a lungul timpului. Precedentul fusese izbutit în 1999. Atunci echipa juca la St Louis, înaintea revenirii la Los Angeles în 2015. Pentru învinșii din această finală, a fost a treia oară când au ratat trofel cel mai râvnit in sportul american. S-a mai întâmplat în 1982 și 1989. MVP-ul partidei a fost desemnat Cooper Kuup autor a opt intercepţii şi două touchdown-uri.

THE @RAMSNFL ARE SUPER BOWL LVI CHAMPIONS! #SBLVI #RAMSHOUSE pic.twitter.com/PueeR6DfhA

Au fost motive de bucurie și pentru Sean McVay, antrenorul noii campioane în vârstă de doar 36 de ani. Ca în fiecare an, înfruntarea din Super Bowl a avut parte și de un spectacol pe măsură. Dr Dre, Eminem, Snoop Dogg şi 50 Cent au fost câteva dintre vedetele care au onorat invitația primită. Pentru unul dintre jucătorii lui Los Angeles Rams, emoțiile au fost și mai mari după ce s-a văzut cu trofeul în brațe. Taylor Rapp și-a cerut iubita în căsătorie cu o zi înainte de sărbătoarea Sfântului Valentin.

MORE THAN ONE RING TONIGHT!!

CONGRATS, @trapp07!!! pic.twitter.com/LHt6qczuNv

— Los Angeles Rams (@RamsNFL) February 14, 2022