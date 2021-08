VIDEO | Șumudică, despre viața în Cluj: „Fiecare troleu care trecea, mă claxona. Am crezut că a fost ăla care m-a lovit”

Marius Șumudică are rezultate excelente la CFR Cluj. Gruparea ardeleană ocupă primul loc din Liga I, cu 9 puncte, după trei etape, iar săptămâna viitoare va disputa manșa secundă din din turul trei preliminar al Ligii Campionilor, cu Young Boys Berna.

Antrenorul a dezvăluit că atitudinea clujenilor față de CFR s-a schimbat.

„Jucătorii mai vechi îmi spuneau că atunci când mergeau pe stradă li se făceanu numai semne obscene, dar de vreo patru ani, îmi spun, că s-au schimbat. Eu acum mă uit că atunci când mergem cu mașina toată lumea ne face cu mâna, ne aplaudă, ce înseamnă asta? Înseamnă recunoștința jucătorilor.

Ieri am vrut să mă mă plimb, am vrut să-mi fac pașii, că vreau să mai dau puțin jos din burtică, și am vrut să fac 10.000 de pași ieri. Am plecat de la hotel, m-am dus 5.000 de metri și m-am întors. Mă claxonau oamenii pe stradă, se opreau să facă poze cu mine, a trecut un troleu, am crezut că a fost ăla care m-a lovit, dar nu era.

Am crezut că el este, am văzut că n-are barbă, mi-am dat seama că nu e el. Am crezut că s-au vorbit prin stație, fiecare troleu care trecea, mă claxona. Asta înseamnă recunoștință, asta înseamnă valoare, au simțit că au un om curat, care vrea să facă performanță. Eu mă simt extraordinar la Cluj”, a spus Șumudică.

