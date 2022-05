VIDEO | „Talismanul” Voluntariului joacă a doua finală de Cupa României din carieră: „Putem câștiga trofeul, la fel cum am făcut-o și în 2017”

FC Voluntari va juca din nou cu trofeul pe masă după 5 ani. Ilfovenii au triumfat atunci într-un ultim act decis la loviturile de departajare, împotriva Astrei.

Execuția decisivă i-a aparținut lui Cosmin Achim, cel care aseară a marcat unicul gol al partidei de la Pitești, din returul semifinalelelor competiției. El este singurul supraviețuitor al echipei care scria istorie în finala de pe „Ilie Oană”.

„Poate fi o normalitate pentru mine să înscrius decisiv, pentru că și la Buzău am marcat și am dus echipa în semifinale, mă bucur enorm că am câștigat și am mers mai departe, ne ducem pe Giulești să câștigăm Cupa României.

Nu prea am avut emoții la penalty, scorul era deja 2-0 pentru noi la general, am bătut foarte bine, fără falsă modestie și sunt foarte bucuros. Le mulțumesc din suflet celor din tribune care au apreciat execuția, sunt foarte fericit. Putem câștiga Cupa României, de ce nu? Așa cum a făcut-o și în 2017″, a declarat fundașul imediat după fluier final.

Căpitanul celor de la FC Voluntari, Igor Armaș, a marcat în tur, atunci când echipa sa a făcut un pas important pentru prezența în finală. Victoria din urmă cu trei săptămâni a fost prima în disputele directe cu piteșetenii pe care cei de la Voluntari îi vor întâlni din nou în ultima etapă din play-off.

„Știam că ne așteaptă un meci greu, la un scor de 2-0 nu e nimic decis. Am avut noroc sincer, dar am luptat până la capăt și suntem bucuroși că suntem în finală. Cum am ajuns în finală așa putem câștiga și finala, acum trebuie să ne gândim la meicul de sâmbătă cu FCSB să dăm totul și apoi să ne pregătim pentru joi.

Penaltyul a fost decisiv, dacă marcau împreună cu publicul se juca până în minutul 90 și era foarte greu, așa bravo lui Popică și-a făcut meseria ca de obicei ne-a salvat mă bucur foarte mult”, a punctat molodveanul din defensiva finalistei Cupei României.