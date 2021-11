VIDEO | Toni Petrea, primele declarații după revenirea la FCSB: „Îmi plac provocările!”. Ce spune despre Edi Iordănescu

Noul tehnician al roș-albaștrilor a susținut conferința de presă premergătoare duelului de mâine seară, împotriva celor de la FC Botoșani, din runda a 16-a a Ligii 1!

Toni Petrea va avea parte de un debut dificil în al doilea mandat al său pe banca FCSB-ului. Antrenorul în vârstă de 46 de ani a dezvăluit că nu se aștepta să revină atât de repede la echipa lui Gigi Becali, însă a mărturisit că îi plac provocările și este gata să facă tot posibilul pentru a duce gruparea bucureșteană pe prima poziție în ierarhie.

Întrebat despre situația lui Edi Iordănescu, Petrea nu a dorit să comenteze prea mult, motivând că nu ar fi corect să își exprime părerea față de un coleg de breaslă.

„Nu mă gândeam că o să revin atât de repede pe banca echipei, după plecarea mea din vară. Am acceptat această propunere venită din partea patronului, pentru că este o provocare pentru mine. Îmi plac provocările. Mă aștept ca evoluția echipei să fie din ce în ce mai bună, iar ușor, ușor să ne apropiem cât mai repede de locul 1.

Lotul de jucători era altul, acum au apărut alți jucători. Nu ar fi fair-play din partea mea să vorbesc despre colegii mei, ceilalți antrenori care au lucrat aici. Nu am venit aici să mă gândesc la plecare, tocmai am sosit, gândurile mele se îndreaptă doar către ce trebuie să fac acum. Vreau să imprim echipei o evoluție cât mai bună, rezultatele să vină și să o luăm pas cu pas.

Ținând cont că CFR Cluj este acum pe primul loc, cu o diferență destul de mare de puncte, va fi dificil să ne luptăm cu ei. Dar eu cred că mai multe echipe pot emite pretenții la titlu în acest sezon. Va fi greu, dar nu imposibil.

Revederea cu jucătorii a fost plăcută, emoționantă. Mă bucur că am revenit alături de ei. Am avut o discuție cu patronul înainte să semnez. Nu vă pot face publice aceste discuții, sunt private. Am convingerea că lucrurile vor decurge așa cum trebuie și echipa nu va avea de suferit, asta e cel mai important. La asta trebuie să ne gândim.

Port un respect deosebit suporterilor. Nu vreau să comentez nimic legat de aceste lucruri. Îmi doresc doar ca suporterii să susțină echipa, jucătorii, pentru că ei au nevoie de susținere”, a spus Toni Petrea, la conferința de presă.