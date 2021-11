VIDEO | Un antrenor legendar a murit la 6 săptămâni după decesul soției sale

Fostul antrenor principal al echipei de fotbal american din Missouri, Warren Powers, a murit în St. Louis, după o lungă luptă cu boala Alzheimer. Avea 80 de ani.

Moartea lui a survenit la doar câteva săptămâni după moartea pe 21 septembrie a soției sale, Linda, care avea 73 de ani. Powers a antrenat echipa Tigers timp de șapte sezoane din 1978 până în 1984. Powers s-a născut în Kansas City.

„Gândurile și rugăciunile se îndreaptă către familia lui Warren Powers”, a declarat miercuri actualul antrenor principal de fotbal din Missouri, Eli Drinkwitz. „El a fost o mare parte din istoria echipei noastre”.

