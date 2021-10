VIDEO | Un fotbalist al Craiovei a recunoscut într-un final: „De mic copil a ținut cu Steaua”

Alexandru Cîmpanu a ajuns în Bănie la începutul sezonului trecut de la FC Botoșani și este unul dintre jucătorii care prind constant minute la meciurile oltenilor.

În această perioadă de întrerupere a campionatului, mijlocașul a fost în cantonament cu echipa națională de tineret în Spania, acolo unde a și marcat golul decisiv în victoria la limită, în fața Suediei. Înr-un interviu oferit pentru FRF TV în stagiul iberic, fotbalistul de 21 de ani a mărturisit care au fost preferințele sale pe vremea când era doar un puști și se visa fotbalist profesionist.

”De mic copil am ţinut cu Steaua, dar vă daţi seama că am schimbat aproape an de an echipele şi acum nu mai am o echipă favorită. Ţin cu echipa, Craiova”, a fost sincer Alex Cîmpanu.

Cîmpanu are 4 goluri marcate pentru echipa lui Laurențiu Reghecampf în 41 de meciuri disputate în toate competițiile pentru olteni de la transferul său la Universitatea. El este cotat acum la 250.000 de euro de către siteurile de specialitate, în contextul în care el a strâns 3 prezențe pentru naționala U21 și două pentru cea U23 ale României.