Viorel Moldovan, la superlativ despre Florinel Coman: „Eu cred că s-a maturizat foarte mult!”

Florinel Coman a marcat în partida Sepsi OSK-FCSB 2-2. Extrem a stângă a „roș-albaștrilor” a fost nevoit să părăsească devreme terenul, din cauza faptului ca a resimțit dureri inghinale.

Jucatorul FCSB-ului a fost lăsat de către Viorel Moldovan. Analistul TV remarcat aspectul la care Florinel Coman a evoluat semnificativ.

„Eu cred că s-a maturizat foarte mult!”

„Coman a luat o decizie bună (n.r. să ceară schimbare), eu mă așteptam să iasă un pic mai repede. Oricum, e bine că a ieșit. Eu cred că s-a maturizat foarte mult. Simți cum stau lucrurile, dacă poți sau nu, cât de grav te-ai accidentat. Sperăm să nu fie ceva mult mai grav. Aductorul nu îl simți când este încălzit, e periculos.

Și eu am avut probleme. Spui că îți trece, nu ai nicio problemă. Stai două săptămâni și spui că poți să forțezi. Eram în Franța, am făcut o întindere pe aductori, am stat două săptămâni și am forțat să intru cât mai repede, veneau jocurile de Champions League. M-am lovit mult mai grav, am făcut o ruptură a peretelui abodminal, a fost cea mai gravă accidentare a mea, 3 luni am stat.

Sfatul meu pentru Florinel este să vadă ce se întâmplă, să își facă controalele necesare și să nu forțeze. Obiectivul lui în momentul de față este Campionatul European. Titlul este deja luat. De ce trebuie să riști? Pentru ce? Acolo trebuie să fie gândul tău, la European. Acolo trebuie să fii apt. Să nu forțeze, să aibă grijă”, a spus Viorel Moldovan, conform celor de la Orange Sport.