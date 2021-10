A jucat în Ghencea şi pe Bernabeu, iar acum îşi deschide academie! Fostul fotbalist care redirecţionează talente către FCSB

Un fost mare fotbalist român care a jucat pentru formaţia patronată de Gigi Becali a luat-o cu munca de jos. Acesta caută tinere talente pe care să le propună mai apoi granzilor din fotbalul românesc.

Valentin Badea, fost atacant în Ghencea, a vorbit despre academia pe care vrea să o deschidă în oraşul său natal, Alexandria. Acesta dezvăluie că are un parteneriat şi cu FCSB în acest moment, iar când are un jucător foarte talentat, îl propune ,,roş-albaştrilor”.

,,Am concesionat de la Primărie un teren de 22.800 metri pătrați, unde intenționez să construiesc o bază excepțională, cu terenuri normale, sintetice, de diferite dimensiuni, unul de nisip, alte două pentru tenis cu piciorul. O parte vor fi acoperite. Va exista și un centru de recuperare. Adică un complex care, în sudul țării, să rivalizeze clar cu Hagi, cu FCSB, cu Craiova.

Am în prezent la școală circa 170-180 de copii. Prin extindere, vom putea ajunge la 350-400, cu grupe de la 5 până la 14 ani. Am deja niște filiale deschise prin tot județul pentru a descoperi puști talentați, dar, dacă pun pe picioare Academia, mă voi duce cu selecția și spre județele limitrofe, Giurgiu, Olt, Argeș, Dâmbovița.

Voi încerca să mă dezvolt deocamdată singur, prin fonduri europene și sponsorizări. Dacă nu voi reuși, caut un partener cu care să împărțim participația în cote egale.

Condițiile sunt mediocre, e adevărat, la nivel juvenil, dar e îmbucurător faptul că întâlnesc peste tot oameni pasionați, o grămadă de foști fotbaliști care și-au făcut grupe de copii, ceea ce e tonic. Și eu lucrez la școală cu șapte-opt antrenori veniți toți din iarbă, de la diferite niveluri. Furnizăm deja jucători interesanți. De exemplu, de la generația 2003, una foarte bună, am trimis un puști la CSU Craiova și alți doi la CSM Alexandria.

Am purtat o discuție de parteneriat și cu FCSB. Dacă am un copil bun, îl direcționez cu cea mai mare plăcere către ei. Îmi doresc foarte mult să văd peste câțiva ani jucători teleormăneni în prima divizie, pentru că, în ultimii 10-15 ani, nu cred că am fost mai mult de cinci-șase fotbaliști din acest județ la nivel de vârf.”, a declarat Valentin Badea, pentur Playsport.

După ce a evoluat contra lui Real Madrid pe Berbnabeu, Valentin Badea a mărturisit cui i se datorează acest merit din cariera sa.

,,Totul îi datorez lui nea Nelu Sdrobiș. Dacă nu era dânsul la Petroșani, în 2001, nu mai ajungeam eu să joc pe Bernabeu în Champions League. A știut cum să mă certe la momentul potrivit ca să facă fotbalist din mine. În prezent locuiește la Tg. Ocna. Împreună cu Sorin Frunză, i-am făcut o surpriză înainte de pandemie și, de ziua lui, ne-am prezentat la ușă inopinat, cu un tort, lumânări și baloane.

Meciul din deplasare cu Real Madrid. Erau 35.000 de români în tribune, parcă jucam acasă. Când ai în spate o asemenea atmosferă și susținere, simți că plutești.

Dacă aș putea azi să modelez cursul carierei mele, cu siguranță n-aș fi schimbat alegerea de a merge la Steaua. Asta mi-am dorit din copilărie. Am avut posibilitatea să merg și la Dinamo, Rednic a vrut să mă ia acolo după ce a plecat de la Vaslui, dar când a apărut oferta de la Steaua n-a mai fost loc de niciun alt gând.”, a mai precizat Vali Badea, pentru sursa citată.

Ce spuen Vali Badea despre situaţia lui Mirel Rădoi de la echipa naţională

,,N-am discutat cu ei, dar s-or fi săturat ca toată lumea să-i facă «varză». Când am pierdut cu Armenia, la Erevan, au fost tăvăliți groaznic, dar uite că, în scurt timp, lucrurile s-au întors la 180 de grade. Mă bucur că, prin rezultate, le-a dat multora peste nas.

Cel mai dureros e să te conteste ai tăi la foc automat. Parcă nea Mircea Lucescu zicea la un moment dat că mai bine să-l critice străinii decât ai lui. Probabil și din cauza asta evită să vină la națională nume mari ca Olăroiu, Hagi sau Petrescu, pentru că știu ce atmosferă tensionată va exista în jurul echipei la cel mai mic pas greșit.

La ce situație e acum, e greu ca FRF să aducă un selecționer pe milioane de euro. Mi-aș dori să continue, totuși, Mirel sau, dacă nu va fi posibil, poate Olăroiu, care ar pune suflet pe banca naționalei.”, a mai susţinut Vali Badea.