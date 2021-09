Acuzații grave la adresa unui fost mare fotbalist român: ”Bea foarte mult și juca la jocuri de noroc”

Cornel Frăsineanu , fost jucător la Dinamo și Rapid, a fost căsătorit cu Roxana, cu care are două fete. Cei doi au divorțat în 2007, iar fosta soție explică ce s-a întâmplat.

La 14 de ani de la despărțirea oficială, Roxana a vorbit despre relația ei cu fostul mijlocaș, despre motivele care au dus la divorț, dar lămurit și episodul în care și-ar fin înșelat fostul soț cu un instalator.

De asemenea, femeia a povestit ce s-a întâmplat cu Cornel Frăsineanu și după despărțirea dintre cei doi, dar și cum a decurs relația acestuia cu cele două fiice ale lor. Acuzele lansate implică jocuri de noroc, alcool și violență.

”M-am hotărât să spun adevărul, deoarece cei care au cel mai mult de suferit de pe urma acestor articole sunt copiii mei. Nu înțeleg totuși pe cine ar interesa viața mea/noastră, nu m-am considerat niciodată o vedetă, iar Cornel, cu siguranță, nu mai este o vedetă de mult.

Motivul pentru care am hotărât să plec din viața lui acum 14 ani a fost să le ofer copiilor mei o viață normală și liniștită, fără scandaluri, bătăi, jigniri, urlete și umilințe. Am considerat că am luptat de ajuns să salvez relația noastră, din păcate am luptat singură și rezultatele au întârziat să apară. Povestea este foarte lungă și complexă, doar câteva persoane o cunosc cu adevărat. Cine mă cunoaște știe ce fel de om am fost, sunt și voi fi. Nu trebuie să demonstrez nimănui nimic”, a declarat Roxana, fosta soție a lui Cornel Frăsineanu, conform Cancan.ro.

”Legat de faptul că m-ar fi prins Cornel cu «instalatorul sub calorifer» povestea este foarte diferită. Am cunoscut pe altcineva, într-adevăr în perioada în care noi eram despărțiți, dar nu divorțați în acte. Băiatul respectiv era consultant în vânzări la o companie de bricolaj, iar el lucra pe partea de instalații. Nu a fost doar o simplă aventură, am avut o relație de aproape 10 ani, în urma căreia avem și un băiat.

În urma divorțului, eu nu i-am luat nimic lui Cornel. Din contră, i-am lăsat aproape tot. Am renunțat la afacerea pe care o aveam în Caracal, am vândut tot, iar el a luat banii. A rămas cu două terenuri de 10.000 mp, casa ridicată la Roșu și un BMW X5. Eu mi-am păstrat mașina personală și apartamentul pe care îl aveam la Piatra Neamț.

După ce am terminat divorțul, el a cunoscut-o pe Dana și s-au căsătorit destul de repede deoarece ea a rămas însărcinată. Din acel moment, Cornel a dispărut total din viata copiilor mei. Niciun fel de contact, nu pensie alimentară, mesajul Danei fiind «eu nu rup de la gura copilului meu pentru ai tăi», nu venea să le vadă, mai mult decât atât, atunci când fetele îl sunau, răspundea ea și mințea că nu este acasă. Cornel și-a văzut copiii în opt ani de maxim trei ori, câteva ore la mall.

Tot ea l-a manipulat să treacă tot ce are pe numele ei ca nu cumva să mai am eu pretenții la ceva după, deși cererea de divorț era definitivă, fără drept de apel. Au vândut casa de la Caracal și pământurile și si-au cumpărat un apartament la București, apartament care a fost trecut doar pe numele ei, iar el a semnat o hârtie prin care a renunțat la toate drepturile în favoarea ei. După divorț, ea a rămas cu tot, iar el cu o geantă cu haine cu care a și venit în Anglia.

În fine, foarte curând am realizat că de fapt nu mai avem absolut nimic în comun, că suntem doi oameni foarte diferiți din toate punctele de vedere și că locul meu nu este lângă el. El juca foarte mult la jocuri de noroc, bea foarte mult, iar eu nu am acceptat aceste lucruri în viața copiilor, din nou. I-am spus să plece și fiecare ne-am văzut de viețile noastre. Nu am fugit cu nimeni, ci am muncit, ca și până atunci și mi-am ajutat copiii în continuare”, a mai spus Roxana.