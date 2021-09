Scandal monstru între Ilie Năstase și soția sa, Ioana Simion, în direct la televizor: „D-asta m-ai adus aici? Serios acum!”

Ilie Năstase și Ioana Simion au o relație cu năbădâi. Soția fostului mare jucător de tenis și-a ieșit din minți în direct la televizor.

Ioana și Ilie Năstase au vorbit într-un interviu despre relaţia lor și a dezvăluit motivul pentru care s-au reîmpăcat. Fostul sportiv a subliniat că nu este dispus să ierte „greşelile” pe care Ioana le face, dar aceasta l-a pus la punct.

“Sunt un om foarte sincer. Când ne-am cunoscut era mai altfel, mai plin de viață. S-a schimbat mult. De această dată mi-am călcat pe suflet și am încercat să merg mai departe pentru că Ilie mă are doar pe mine. Am considerat că el chiar are nevoie de mine. Eu am grijă de el, eu îl duc la medic, eu stau cu el tot timpul.

Am încercat să-i redau toată libertatea pe care a avut-o înainte. Ăsta a fost ultimul compromis pe care l-am făcut. Mi-a fost un pic cam greu. Nu sunt geloasă, dar mă supăr dacă mă înjosești. Mi-am neglijat nepoțica și fiul ca să fiu alături de el. Familia mea îl iubește și îl respectă. El are mai multă nevoie de mine. El toată vara a stat cu fetele lui. Eu sunt mai romantică ca el”, a spus Ioana Simion, într-un interviu acordat pentru emisiunea Teo Show, potrivit playsport.ro.

Lui Năstase nu i-au picat deloc bine afirmațiile făcute.

“De asta m-ai adus aici? Pentru treaba asta? Că nu veneam dacă știam, vorbesc serios. Ce e asta?”, a spus Ilie Năstase.

Văzând reacția iubitului ei, Ioana l-a invitat pe Năstase să plece în cazul în care nu îi place ce aude.

„Adică? Dacă vrei, te poți ridica și continui eu”, i-a transmis Ioana Simion soțului ei.