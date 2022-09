Adrian Mititelu a rupt lanțul prieteniei după incidentele de la Târgu Jiu: „O diversiune făcută de cei de la Rapid”

Fundașul rapidist Cristian Săpunaru a fost suspendat un meci după incidentele de la meciul FC U Craiova 1948 – Rapid 1-0.

„Amiciţia s-a încheiat după acest eveniment. A fost o diversiune făcută de cei de la Rapid”, a declarat Adrian Mititelu

Meciul a contat pentru Etapa a 10-a a Superligii și s-a jucat pe 10 septembrie. În minutul 81 al partidei, o persoană care avea vestă fosforescentă, cum poartă sterwarzii desemnați la meciuri, a încercat să fure un steag al galeriei Rapidului, agățat de gard.

La finele partidei, căpitanul Rapidului a fost implicat, în tunelul care duce spre vestiare, în câteva incidente și nu mult a lipsit ca totul să degenereze în bătăi.

Suspendarea nu mai are efect pentru jucător, deoarece și-a ispășit-o în meciul din Cupa României, cu CS Afumați, câștigat de Rapid cu 3-0.

Adrian Mititelu, patronul FC U Craiova 1948, este nemulţumit de decizie, dar nu vrea să comenteze prea mult, de teama unor noi sancţiuni. „Ce să comentez eu… Dacă mai zic ceva mă trezesc iar cu un milion de înjurături şi reproşuri…

Aşa că prefer să mă abţin, mai ales că aveam foarte mulţi amici rapidişti şi amiciţia s-a încheiat după acest eveniment de la Târgu Jiu, care 100% nu se datorează clubului nostru sau mie, ci din cauza acţiunilor făcute de acest jucător, unul valoros de altfel ca şi jucător, dar cu mari probleme de comportament.

Până la urmă tot noi am ieşit mai prost de aici, cu 50.000 de lei amendă… În fiecare an plătim 4-500.000 de lei amenzi pentru chestiuni legate de organizarea meciurilor, de suporteri… Noi, entităţile sportive nu avem capacitatea să ţinem sub control astfel de evenimente, dar ni se pun în cârcă.

A fost o diversiune făcută de cei de la Rapid pentru a distrage atenţia de la gesturile lui Săpunaru. Acei oameni au apărut după ce scandalul a luat proporţii.

Erau oameni din zona mixtă, foarte aproape şi când au văzut acea învălmăşeală au mers din curiozitate, pentru că era ceva inedit”, a spus Adrian Mititelu la Prima Sport.