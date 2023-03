Adrian Popa bagă, iar, bățul prin gard: „Este o singură Steaua! Avem palmares, brand, nume, culori, tot ce doriți”

Mijlocașul echipei CSA Steaua, Adrian Popa, face, iar, valuri, spunând că echipa la care evoluează este singura cu această denumire.

„Este o singură Steaua! Avem palmares, brand, nume, culori, tot ce doriți”, spune Adrian Popa

CSA Steaua este lider în Liga 2 după prima etapă a play-off-ului, dar nu are drept de promovare, fiind club de drept public. Acest lucru are o importanță mai mică pentru mijlocașul Adrian Popa, mulțumirea lui fiind alta.

El spune că în țară există o singură echipă Steaua, cea la care evoluează el. Jucătorul susține, chbiar, că are și argumente în acest sens.

„Este o singură Steaua, avem palmares, avem brand, avem nume, culori, tot ce doriți. Dacă instanța a spus ca a existat furt de identitate și, na, mai departe nu e treaba mea, dar în momentul de față exista o singură Steaua”, a declarat Adi Popa pentru prosport.ro.

Adrian Popa vrea să lucreze în administrația CSA Steaua după ce se va retrage

Fotbalistul a reamintit că vrea să se retragă din activitate de la Steaua. „Eu când am semnat, am spus ca îmi voi dori sa mă retrag de aici, acum nu ține doar de mine. Voi juca fotbal până când voi simți ca nu voi mai putea face față din punct de vedere fizic.

Eu nu mă văd neapărat pe bancă, pentru că e mult mai stresantă meseria, mă văd undeva la munca de birou!

Munca de birou, în administrație, pentru că e o modă asta ca mai toți fotbaliștii să devină antrenori și foarte puțini sus la birouri.

Cred că prin studiile pe care le-am urmat, experiențele pe care le-am avut pe afară, la Ludogorets, prin Anglia, prin mai multe țări, am adunat anumite cunoștințe pe care le-aș putea spune în slujba unei echipe și să dezvoltăm un proiect ok”, a mai spus fotbalistul.

El a dezvăluit și ce hobby-uri are. „Sunt pasionat de raliuri, de Formula 1, chiar în vacanța de iarnă am mers și am condus pe circuitul din Abu Dhabi, pe Yas Marina, o mașină de Formula 3. Îmi mai plac jocurile pe calculator, shooterele, cam astea”, a mai spus jucătorul.