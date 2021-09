Andrei Burcă a găsit explicația înfrângerii de la Jablonec: „Se vede asta la echipă”

Fotbalistul formației CFR Cluj, Andrei Burcă, a declarat joi seară, după meciul pierdut cu Jablonec că echipa ardeleană trece printr-o perioadă de schimbare şi că el şi colegii săi trebuie să muncească mai mult.

“Trebuie să-i felicităm, consider că au fost mai buni per total, chiar dacă şi noi am avut anumite situaţii. Simt că putem mai mult. Trebuie să fim mai umili, să muncim mai mult la antrenamente. Se vede că trecem printr-o schimbare.

Trebuie să punem capul în pământ, să muncim mai mult la antrenamente, să fim mai serioşi, tot noi trebuie să o scoatem la capăt. Această înfrângere trebuie să ne motiveze. Trebuie să fim foarte montaţi şi la retur să ne luăm revanşa. Camora este căpitanul nostru, toţi facem greşeli, dar cel mai important este să ne ridicăm de la pământ şi să ştim ce avem de făcut”, a spus Burcă la Pro X.

CFR Cluj a fost învinsă, joi seară, în deplasare, cu scorul de 1-0, de echipa cehă Jablonec. într-un meci din prima etapă a grupei D a Conference League.

În celălalt meci al grupei, Randers și AZ Alkmaar au remizat, scor 2-2. Etapa a doua a competiției programează, la 30 septembrie, meciurile CFR Cluj – Randers şi AZ Alkmaar – Jablonec.