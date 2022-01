„Ar trebui să fie atentă cu treaba asta”. Emma Răducanu, luată în vizor de un nume mare al tenisului

Britanica ce are și origini românești a părăsit prematur primul turneu de grand slam al anului, dezamăgindu-și fanii pe care și i-a făcut după triumful de la US Open.

Pentru speciliaștii din tenisul mondial, Emma Răducanu a devenit obiect de studiu după ce a cucerit trofeul de la Flushing Meadows la doar 18 ani după ce nu a pierdut niciun set la Openul american venind din calificări! Doar că evoluțiile sale ulterioare au fost departe de forma arătată în septembrie 2021. Una dintre deciziile luată de sportiva cu tată român l-a us pe gânduri pe un nul dintre cei mai importanți jucători pe care i-a dat sportul alb de-a lungul timpului. John McEneroe a criticat renunțarea la antrenorul lui Andrew Richardson, cel care -a fost alături la cel mai important moment al carierei de până acum și înlocuirea sa cu Torben Beltz. Legendarul american a urmărit parcursl sucrt al Emmei de la Melbourne și a concluzionat

„Nu știu de ce a decis să schimbe antrenorii. Te gândești că, dacă un antrenor a dus-o până la US Open, nu ai spune că are nevoie de un nou antrenor”, a declarat McEnroe, pentru The Sun.

Acesta i-a dat un sfat fetei care reprezintă Marea Britanie în circuitul WTA. După ce a semnat contracte de sponsorizare cu mai multe branduri americanul se teme ca celbritatea să nu i se urce la cap noii senzații a tenisului mondial.

„Se spune că totul trebuie să fie cu moderare, indiferent despre ce e vorba. Ar trebui să fie atentă cu treaba asta, pentru că ea are, evident, posibilitatea să facă asta. Nu spui pur și simplu: ‘o să fac totul’ Bineînțeles că nu. Echipa ei de management ar face o prostie să-i sugereze asta. Ia-o pas cu pas. Amintește-ți de ce ai aceste oportunități. Pentru că ești o jucătoare mare și pentru că ai câștigat US Open”, a fost categoric fsta mare glorie a tenisului.