Bianca Andreescu, eliminată dramatic de la US Open

Jucătoarea de tenis canadiană de origine română, Bianca Andreescu (locul 7 WTA), a fost eliminată de la US Open după un meci cu Maria Sakkari (locul 18 WTA), scor 6-7 [2], 7-6 [6], 6-3, disputat în optimile de finală.

Partida a durat trei ore și 29 de minute. În decisiv, Andreescu a acuzat dureri la coapsă.

Meciul s-a încheiat la ora 02:15 noaptea, fusul orar din New York.

Andreescu was hurting while landing on left leg. ☹️#usopen pic.twitter.com/pL0bIbppoe — Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) September 7, 2021

În sferturi, Sakkari va evolua contra sportivei cehe Karolina Pliskova (locul 4 WTA), care a trecut de rusoaica Anastasia Pavliucenkova, scor 7-5, 6-4.

Iată meciurile din sferturile de finală de la US Open:

Emma Răducanu vs Belinda Bencic (11)

Karolina Pliskova (4) vs Maria Sakkari (17)

Elina Svitolina (5) vs Leylah Fernandez

Barbora Krejcikova (8) vs Aryna Sabalenka (2).