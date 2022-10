Când și-a cumpărat Sorana Cîrstea prima geantă de firmă: „Mi-am luat-o pe cea mai ieftină, o port și azi”

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea (38 WTA) a dezvăluit că și-a cumpărat prima geantă de firmă în 2009, când avea 19 ani.

Sorana Cîrstea și-a cumpărat prima geantă de firmă în 2009, după ce a ajuns în sferturi la Roland Garros

Momentul s-a petrecut după ce a ajuns în sferturile de finală la Roland Garros, unde a fost eliminată de australianca Samantha Stosur cu 1-6, 3-6.

„Am muncit de la 4 ani, prima dată când am câștigat o sumă mai mare aveam 18 ani, intrasem în prima sută. Am avut noroc de niște părinți care au putut să mă susțină și nu mi-au cerut nimic la schimb.

Dar, de la 18 ani pot mă susțin singură, îmi plătesc echipa singură. Sunt pe picioarele mele, independentă financiar. Dacă ești în prima sută, se câștigă sume mari.

Și cheltuielile sunt, că plătești antrenor, fizioterapeut, psiholog. Psihologul nu vine în turnee, deci acolo scap mai ieftin.

Apropo de bani, suma câștigată la Roland Garros a fost cea mai mare, până în acel moment. 125.000 (n.r. – de euro). În fiecare zi treceam pe lângă un magazin de firmă faimos, franțuzesc, de genți, pe Champs-Élysées, în fine… în fiecare zi îmi fugeau ochii acolo.

Țin minte că i-am zis eu tatălui meu că, dacă voi câștiga turneul, vreau să-mi iau și eu o geantă. Tata mi-a zis: ‘ok, acum ai avut o săptămână foarte bună, hai să mergem să îți iei geantă’.

Și îmi aduc aminte că am intrat în magazin și am cerut să-mi arate cea mai ieftină geantă, deși eu câștigasem o sumă colosală.

A fost prima geantă de firmă pe care am cumpărat-o. Mi-am luat-o pe cea mai ieftină, o port foarte mândră și-n ziua de astăzi”, a spus Sorana Cîrstea, în cadrul podcastului ealizat pe youtube de Speak.