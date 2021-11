Cazul Budescu la FCSB, condamnat: ,,Te simţi prost când afli că nu te-a dorit antrenorul”

Gigi Becali, patronul FCSB-ului, a răbufnit după egalul echipei sale cu FC Voluntari, în Liga 1, scor 0-0. Acesta a declarat că formaţia ,,roş-albastră” nu joacă nimic, iar dacă nu se va câştiga campionatul la finalul sezonului, lucrurile vor reveni la cum erau înainte de Edi Iordănescu.

Mai mult, patronul FCSB-ului s-a declarat foarte nemulţumit de Constantin Budescu şi a dezvăluot că fotbalistul a ajuns la gruparea ,,roş-albastră” la cerinţa sa, nicidecum la cea a lui Edi Iordănescu.

Ciprian Marica, fost internaţional şi actual finanţator la Farul Constanţa, a vorbit despre situaţia de la FCSB. Acesta spune că nu este confortabil pentru jucător să afle că antrenorul nu l-a dorit la echipă.

,,E o situaţie aparte ceea ce se întâmplă la FCSB şi aşa a fost mereu. Se dovedeşte că, în ultimii ani, FCSB reuşeşte să piardă, deşi avea cel mai bun lot şi ar fi putut câştiga campionatul.

Dar totuşi, cu această strategie, sau – nici nu ştiu cum să o numesc – cu acest haos, lucrurile nu se întâmplă. E o situaţie anormală, e clar că te simţi prost ca jucător când afli de la patron că el te-a adus şi noul antrenor nu te-a dorit. Nu e confortabil.

Dacă m-ar putea convinge acum o discuție? Dar mi-ar crea un semn de întrebare dacă antrenorul chiar crede în mine sau mi-o zice doar aşa, de complezenţă. A creat domnul Becali o situaţie care nu e confortabilă pentru grup.

Eu nu am trecut prin aşa ceva, eu întotdeauna am încercat să stau de vorbă cu antrenorul, mai ales după Şahtior, când eram un copil. Era foarte important ca antrenorul să te dorească. Contează pentru orice jucător. Când te aduce antrenorul, contează, pentru că el te bagă, el te forţeză, are o răspundere faţă de tine.”, a declarat Ciprian Marica, pentru Digisport.