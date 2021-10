Ce a schimbat Mirel Rădoi la echipa naţională de la începutul mandatului: ,,Multe lucruri au venit pe parcurs”

Mirel Rădoi se va despărţi de naţionala României, începând cu finalul campaniei de calificare la Campionatul Mondial din 2022. Acesta a făcut anunţul după meciul cu Armenia de la Bucureşti, scor 1-0.

Antrenorul şi-a exprimat dorinţa de a pregăti o echipă de club, unde ar putea avea activitate zilnică, nu periodică ca la prima reprezentativă. Printre înlocuitorii săi la echipa naţională se numără antrenori ca Gică Hagi, Laszlo Boloni, Cosmin Olăroiu, Dan Petrecu sau Adrian Mutu.

Tot la finalul jocului cu Armenia, Mirel Rădoi a scos în evidenţă lucrurile pe care le-a schimbat la echipa naţională de când a preluat-o de la Cosmin Contra.

,,Cred că sunt mai multe lucruri, dar pe parcurs au venit. Nu am avut o determinare bună, nici din punct de vedere mental nu am reacţionat la toate meciurile, chiar dacă am marcat primii sau a marcat advesrarul primul. Din punct de vedere al principiilor de joc, nu au venit de la început toate, toate lcururile astea au venit dintr-un proces. S-au accelerat. Acum, dacă cineva crede că o perioadă de doi ani este o perioadă lungă, atunci nu am să-l contrazic, dar să ţină cont şi de perioada de pandemie.

Cred că la nivelul de principii de joc, atât, determinare… Mereu le explicam asta. Eu cred că principiile de joc au durat mai mult. Am făcut şi noi o evaluare după partida din tur de la Erevan (Armenia – România 3-2), în care am pregătit un raport, unul intern, nu am vrut să ne expunem foarte clar greşelile, pentru că e normal să ne facem o autoanaliză. Le-am explicat factorii după o analiză minuţioasă, foarte atentă în care ne-am dat seama că va trebui să accelerăm din ce în ce mai mult, chiar dacă fluxul de informaţii poate să fie prea mare pentru jucători.

Cred că ăsta trebuie să fie parcursul, indiferent cine va veni la echipa naţională. Oriunde ne-am uita, este aceeaşi bază de jucătări. Un Bumba, care joacă foarte bine în Ungaria, Cristi Ganea care a mai fost, dar nu pot să vorbim despre 15-20 de jucători. Aria de selecţie tot asta va fi, de 70 de jucători, Cine este în faţa dumneavoastră să poate să aleagă, să nu aibă parte de episoadele pe care noi le-am avut în doi ani de zile cu jucători accidentaţi, suspendaţi, cu Covid, transferaţi înainte de meciuri importante. Sper că altcineva, dacă va fi cazul, să nu aibă parte de problemele astea.”, a declarat Mirel Rădoi, după jocul cu Armenia.