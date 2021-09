Cel mai bun marcator străin din Liga 1, în lacrimi: „Mi-a fost zdrobită artera. Dacă mă operez nu mai pot juca fotbal”

Eric de Oliveira (35 de ani), mijlocașul echipei Gaz Metan Mediaș, se confruntă cu probleme mari de sănătate. Brazilianul a dezvăluit că se teme de o nouă operație.

”Din păcate, am o problemă la picior. O arteră s-a înfundat. Nici la plimbare nu pot să mă plimb prea mult. Sunt dureri mari, îmi amorţeşte piciorul. Aştept să merg în Brazilia, în decembrie, să vorbesc şi cu doctorii de acolo”, a spus Eric, pentru AS.ro.

Fotbalistul a suferit deja o primă intervenție la picior.

”Am făcut prima intervenţie, după o lună nu am simţit nimic. Când am început pregătirea cu Mediaş, după 3 zile iar am simţit durere. Mi s-a spus că a fost zdrobită artera şi că trebuie să mă operez din nou, iar dacă mă operez din nou nu mai pot juca fotbal deloc.

Am crezut că e mai bine să mai iau o părere de la alt doctor. Am găsit un medic la Cluj, el mi-a dat un tratament agresiv cu anticoagulant. Începe să îmi fie bine, dar aştept să văd ce se întâmplă.

Sunt dispus să risc pentru a juca alături de copiii mei. Ceea ce nu pot face acum. Fotbal nu iau în calcul să mai joc, dar eu cred că aş merita mai mult, câteva minute să mă retrag, să îmi iau la revedere de la fotbal. Nu am vrut eu să îi spun nu fotbalului”, a mai spus brazilianul, pentru sursa citată.